Nürtingen (pol)Die Missachtung des Rotlichts ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 25-Jähriger am Montagmorgen an der Einmündung Südumgehung / Metzinger Straße verursacht hat. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann war gegen 6.15 Uhr mit seinem Nissan Navara auf der Südumgehung unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Grafenberg einbiegen. Dabei hielt er an der roten Ampel zunächst auch an. Unvermittelt fuhr er dann aber trotz weiterhin roter Ampel in den Einmündungsbereich ein. Eine in Richtung Nürtingen fahrende 58-Jährige versuchte mit ihrem 5er BMW noch zu bremsen und auszuweichen. Trotzdem kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte beide Fahrer vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde zum Glück aber niemand verletzt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt.