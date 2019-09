Nürtingen (pol)In der Nürtinger Neckarstraße ist am Mittwochvormittag ein Pkw mit einem Motorroller zusammengestoßen. Gegen 11.10 Uhr bog eine 64-jährige Skoda-Fahrerin nach Angaben der Polizei auf der rechten Fahrspur der Stadtbrücke nach links auf die Neckarstraße ein. Dabei übersah sie offenbar einen 68 Jahre alten Rollerfahrer, der am rechten Fahrbahnrand ebenfalls denselben Abbiegevorgang ausführte. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Mann nach rechts und kam in einer Haltestellenbucht zum Liegen. Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden beträgt circa 1800 Euro.