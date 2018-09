Anzeige

Nürtingen (pol)Mehrere Personen mussten am späten Donnerstagnachmittag in der Neckarsteige beim Lammbrunnen in Gewahrsam genommen werden. Eine Polizeistreife entdeckte kurz vor 17.30 Uhr einen polizeibekannten 33-Jährigen auf den Sitzbänken beim Lammbrunnen. Da gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für die Örtlichkeit bestand, wurde er aufgefordert,den Platz zu verlassen. Da der Mann sich weigerte zu gehen, wollten ihn die Beamten zum Verlassen zwingen. Dies versuchten seine beiden Begleiter zu verhindern. Hierbei griff ein ebenfalls 33 Jahre alter Mann die Polizisten tätlich an und sie mussten Pfefferspray gegen ihneinsetzen. Eine 28 Jahre alte Frau wollte ebenfalls mehrmals den Männern zu Hilfe kommen. Weiterhin beleidigte sie die Polizeibeamten.Insgesamt mussten vier Polizeistreifen eingesetzt werden, um das aggressive Trio in Gewahrsam zu nehmen und auf die nahegelegene Dienststelle zu verbringen. Gegen die beiden Männer und die Frau wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.