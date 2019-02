Anzeige

Nürtingen (pol)Beim Einkaufen in seinem Wagen eingeklemmt wurde ein 62-Jähriger am Dienstagvormittag in Nürtingen. Laut Polizei wurde der Mann mit erheblichen Verletzungen vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann wollte mit seinem Mercedes aus einer Parklücke beim Einkaufsmarkt in der Oberensinger Straße ausparken. Dabei bemerkte er, dass sein Einkauf im Wagen umgefallen war. Zum Nachsehen stieg er bei laufendem Motor aus, übersah dabei aber, dass an seinem Automatikgetriebe die Fahrstufe bereits eingelegt und der Wagen nicht gesichert war.

Als er den Fehler bemerkte, versuchte er, ins Fahrzeug zurückzugelangen. Da sein Auto aber bereits nach vorne rollte, streifte die Fahrertür einen nebenan geparkten Mercedes Vaneo, sodass der 62-Jährige zwischen seinem Wagen und der sich schließenden Tür eingeklemmt wurde. Einer Passantin gelang es, über die Beifahrertür den Motor abzustellen und den Mann mit Hilfe eines Marktmitarbeiters zu befreien.

Der Mann wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Außer dem Mercedes und dem Vaneo daneben wurde auch ein davor stehender Skoda beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.