Nürtingen (pol)Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge für die Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war, hat ein 23 Jahre alter Nürtinger am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Otto-Hahn-Straße einen hohen Schaden verursacht. Der junge Fahrer war nach Angaben der Polizei kurz nach 21 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Tiefenbachstraße unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam ins Schleudern und krachte seitlich gegen eine geparkte Mercedes A-Klasse. Verletzt wurde niemand. Allerdings dürfte der BMW nach dem Unfall nur noch Schrottwert haben. Auch an dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro beziffert.