Nürtingen (pol)Nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde eine 40-Jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Kreisverkehr Max-Eyth-Straße und Carl-Benz-Straße ereignet hat. Laut Polizei war ein 73-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Nissan auf der Carl-Benz-Straße unterwegs und wollte den Kreisverkehr an der Kreuzung zur Max-Eyth-Straße geradeaus überqueren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Nissan touchierte das Hinterrad des Pedelecs woraufhin die Radlerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die einen Helm getragen hatte, anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach einer Zeugin, die mit einem silbernen Opel Combo unterwegs war und sich nach dem Unfall um die Radlerin gekümmert hat. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.