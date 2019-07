Nürtingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Kreuzung B 313 und Oberensinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen Zeugen. Ein 46-Jähriger war, wie die Polizei berichtet, mit seinem BMW die Bundesstraße in Richtung Wendlingen unterwegs und bog an der Kreuzung noch bei Grün nach links in Richtung Wendlinger Straße ein, musste aber wegen eines Rückstaus in der Wendlinger Straße zunächst warten.

Als er wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 27-Jährigen, die auf der Bundesstraße stadteinwärts unterwegs war. Diese hatte ebenfalls an der roten Ampel zunächst warten müssen und war, als diese auf Grün schaltete, losgefahren.

Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb mussten die Fahrerin und ihre 26-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022 / 9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.