Nürtingen (pol)Schwere Verletzungen hat ein 65-jähriger Motorroller-Fahrer am Dienstagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw erlitten. Der Mann war laut der Polizei gegen 11.20 Uhr mit seinem Roller auf der Metzinger Straße (B 297) in Richtung Neckarhausen unterwegs. Auf Höhe einer Parkplatzzufahrt bog er offenbar ohne zu blinken nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 7,5-Tonner eines 59-Jährigen. Der Rollerfahrer stürzte auf den Asphalt und musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4000 Euro.