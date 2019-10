Nürtingen (pol) Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Neuffener Straße / Sudetenstraße ereignet hat. Laut Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 18 Uhr auf der Sudetenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung bei Grün nach links in die Neuffener Straße einbiegen. Dabei übersah er den Radler, der die Neuffener Straße ebenfalls bei Grün von der Sudetenstraße in Richtung Schulze-Delitzsch-Straße überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.600 Euro geschätzt