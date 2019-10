Nürtingen(pol)Nach mehreren Verkehrsverstößen ist am Mittwochmorgen, kurz vor sechs Uhr, ein 48-jähriger Autofahrer in Nürtingen laut Polizeiangaben festgenommen worden. Der Mann war in seinem Pkw auf der B 313 zwischen Plochingen und Nürtingen aufgrund seiner Fahrweise nicht nur anderen Verkehrsteilnehmern, sondern auch zwei Kriminalbeamten aufgefallen, die mit einem zivilen Dienstwagen unterwegs waren.

Deshalb sollte der Fahrer unter Einsatz des Blaulichts angehalten werden, was erst am Ortseingang von Nürtingen gelang. Bei der anschließenden Kontrolle kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 48-Jährige zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Kräfte des Polizeireviers Nürtingen festgehalten wurde. Die zwei Beamten und der Autofahrer wurden hierbei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen zum genauen Hergang noch an.