Nürtingen (pol)Mehrere Personen sind bei einem Auffahrunfall verletzt worden, der sich am Donnerstag kurz vor 15 Uhr bei einer Baustelle im Bereich der Nürtinger-/Neckarstraße ereignet hat. Die 60-jährige Fahrerin eines Smart befuhr laut der Polizei die B 297 in Richtung Nürtingen und fuhr auf einen Opel Corsa auf, dessen 48-jährige Fahrerin verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa auf den davor stehenden Opel Astra eines 34-Jährigen geschoben. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Opel Corsa, deren 17-jährige Beifahrerin und der Fahrer des Opel Astra erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 6500 Euro geschätzt.