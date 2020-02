Nürtingen (pol)Erheblichen Schaden haben Einbrecher angerichtet, die in der Nacht zum Donnerstag in der Berufsschule in der Kanalstraße zugange waren. Laut Polizei gelangten die Täter vom Gelände eines benachbarten Kindergartens zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr, in den Hof der Schule, wo sie zunächst eine Zugangstür und später die Tür zur Mensa aufhebelten. Dort brachen sie mit brachialer Gewalt mehrere Getränke- und Snackautoamten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Der von den Eindringlingen an Türen und Automaten hinterlassene Schaden dürfte über 25.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.