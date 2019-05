Nürtingen (pol)Beim rückwärts Einparken hat eine 47-Jährige auf dem Parkplatz in der Mühlstraße am Montagvormittag einen 19-Jährigen übersehen und eingeklemmt. Die Frau war laut der Polizei gegen 11.10 Uhr mit ihrem BMW X1 auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Schlachthof unterwegs. Beim rückwärts Einparken übersah sie den 19-Jährigen, der sich in gebückter Haltung hinter seinem Auto aufhielt und gerade die Kennzeichen von seinem Fahrzeug entfernte. Als die Sensoren an ihrem Wagen reagierten stoppte sie zwar sofort und fuhr wieder ein Stück vorwärts, dennoch wurde der Heranwachsende erfasst und zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Er musste anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.