Anzeige

Notzingen (pol)Am Freitagabend gegen 17.50 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem VW Scirocco die K1205 vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hochdorf. Dahinter befand sich laut der Polizei ein 22-Jähriger mit einem VW Touran. Ein nachfolgender 21-jähriger Autofahrer setzte mit seinem Audi A3 zum Überholen an. Als sich dieser bereits auf Höhe des VW Touran befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Nach einer leichten Kollision kam der VW Touran ins Schlingern und fuhr in einen angrenzenden Acker. Dort kam er nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Der Audi-Fahrer brachte seinen Wagen unter Kontrolle und hielt an.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden überholenden Fahrzeugen und dem VW Scirocco zu keiner Berührung. Verletzt wurde niemand. An dem VW Touran und am Audi A3 entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.