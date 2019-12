23.12.19 Am Sonntag kam es in Notzingen zu einem Brand eines Pkws.

23.12.19 Am Sonntag kam es in Notzingen zu einem Brand eines Pkws. Quelle: SDMG

Notzingen (pol)Ein technischer Defekt an einem Auto dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Brand am Sonntagabend in der Silcherstraße gewesen sein. Laut Angaben der Polizei wurden gegen 21 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem dort nicht nur ein in einem Carport geparkter Volvo, sondern auch der Carport in Flammen standen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus vermeiden. Der Volvo und der Carport brannten allerdings völlig aus. Aufgrund der enormen Hitze platzten mehrere Fensterscheiben des Wohnhauses, sodass dort ein Zimmer nicht mehr bewohnbar ist. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.