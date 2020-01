Notzingen (pol)Beamte des Polizeireviers Kirchheim sind am späten Mittwochabend einem 23-Jährigen habhaft geworden, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand vor zwei Frauen selbst befriedigt haben soll. Der Tatverdächtige hielt sich nach Angaben der Polizei gegen 23 Uhr im Bereich des Bürgerhauses in der Roßwälder Straße in Wellingen auf und sprach zwei Fußgängerinnen im Alter von 60 und 62 Jahren an. Als die Frauen nicht reagierten, soll der Mann seine Hose heruntergezogen und onaniert haben. Die von den Geschädigten verständigten Polizeibeamte trafen unweit des Tatorts auf den Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.