Notzingen (pol)Durch das Einschlagen einer Scheibe hat sich am Dienstagmittag, zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr, ein Unbekannter Zugriff in einen an der L 1201 zwischen Notzingen und Hochdorf geparkten Mercedes verschafft. Nach Angaben der Polizei schnappte er sich die von außen sichtbar im Fußraum abgelegte Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Gegenständen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Wernau ermittelt.