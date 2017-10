Anzeige

Kirchheim (pol) - Auf ungeklärte Art und Weise ist es einem Dieb am Wochenende gelungen, in das Schlossgymnasium einzudringen. Von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, machte sich der unbekannte Täter in mindestens zwei unverschlossenen Klassenzimmern auf die Suche nach Beute und wurde auch fündig. Er stahl zwei Notebooks im Wert von insgesamt 1000 Euro. Aufbruchspuren am und im Schulgebäude konnten nicht festgestellt werden