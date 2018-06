Anzeige

Plochingen (pol) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:50 Uhr, ist ein 30-Jähriger aus Plochingen auf dem Filsweg in Richtung Ulmer Straße ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, stellten sich ihm im Bereich der dortigen Unterführung plötzlich drei Männer in den Weg und forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons. Nachdem er die Herausgabe verweigerte, schlugen ihm die Täter mehrmals ins Gesicht, woraufhin er zu Boden stürzte. Noch am Boden liegend wurde dem Mann sein Handy aus der Hand gerissen. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung Ulmer Straße. Alle drei Täter werden vom Geschädigten als hellhäutig, circa 20 - 30 Jahre alt und etwa 175 - 180 cm groß beschrieben. Einer trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes Oberteil, der zweite Täter trug ein schwarzes T-Shirt und einen Handschuh an der rechten Hand. Der dritte Räuber trug einen Kapuzenpullover und hatte ein Tuch vor dem Gesicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit insgesamt fünf Streifenfahrzeugen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990330 um Zeugenhinweise.