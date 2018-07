Anzeige

Nürtingen (pol/lh)Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der B 313, zwischen Großbettlingen und Nürtingen ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW Touran war gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße von Großbettlingen in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn Nürtingen kam der Verkehr vor ihm ins Stocken, weshalb er abbremsen musste. Eine hinter ihm fahrende 46-jährige Nissan-Fahrerin reagierte gerade noch rechtzeitig, musste aber scharf abbremsen. Eine dahinter fahrende 23-Jährige reagierte zu spät und weil sie zudem zu dicht aufgefahren war, krachte sie trotz einer Notbremsung mit ihrem Audi ins Heck des vor ihr fahrenden Nissan. Die Wucht des Aufprall war so stark, dass der Nissan noch auf den VW aufgeschoben wurde. Während die Insassen des VW unverletzt blieben, wurden die Nissan-Fahrerin und die Audi-Fahrerin leicht verletzt. Ein im Audi mitfahrender vier Wochen alter Säugling wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden an allen drei Autos wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt.