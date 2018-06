Anzeige

Ostfildern (pol)- Eine Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 19.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Kirchheimer Straße ortsauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 45-Jähriger mit seinem 5er BMW wegen eines vor ihm abbiegenden VW Golfs abbremsen und anhalten musste. Trotz einer Notbremsung krachte der Mercedes noch mit so großer Wucht ins Heck des BMW, dass dieser auf den Golf aufgeschoben wurde. Eine hinter dem Mercedes heranfahrende 64-jährige Subaru-Fahrerin reagierte ebenfalls zu spät und krachte nur wenige Sekunden später ins Heck des verunfallten Mercedes. Während alle Fahrer unverletzt blieben, wurde die 13-jährige Mitfahrerin im Mercedes leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in die Kinderklinik. Der Mercedes und der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.