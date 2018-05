Anzeige

Köngen (pol) Der Mann war gegen 7.30 Uhr auf der Plochinger Straße in Richtung Wernau unterwegs, berichtet die Polizei. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 25-Jähriger mit seinem Renault Clio nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste. Mit großer Wucht krachte der Sprinter ins Heck des Renault. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings dürfte an dem Renault wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro beziffert.