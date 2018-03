Anzeige

KirchheimEin Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der Jesinger Straße in Kirchheim ereignet hat. Ein 60-jähriger Uhinger war nach Angaben der Polizei gegen 8.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der Jesinger Straße über den Zubringer in Richtung B 297 nach Göppingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Einmündung ein 48-Jähriger mit seinem Mini Cooper verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Trotz einer Notbremsung krachte er noch mit großer Wucht ins Heck des Minis. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Passat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (pol)