Kirchheim/Teck (pol)Am Donnerstagabend kam es aufgrund von Unachtsamkeit und unausreichendem Sicherheitsabstand zu einem heftigen Auffahrunfall auf der Schöllkopfstraße. Ein 50-Jähriger aus Lenningen war laut Polizeiangaben gegen 20.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Schöllkopfstraße in Richtung Gaiserplatz unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich vor der Ampel an der Einmündung Ziegelstraße der Verkehr zurückstaute und ein vorausfahrender 41-Jähriger mit seinem VW Touareg deshalb abbremsen musste. Weil der Sprinter-Fahrer zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er trotz einer Vollbremsung auf der regennassen Fahrbahn mit großer Wucht ins Heck des VW. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sprinter war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich etwa auf 18 000 Euro.