Lenningen-Brucken (pol) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kirchheimer Straße im Bereich des Bahnübergangs ein heftiger Auffahrunfall. Eine 27-jährige Lenningerin war mit ihrem VW Passat von Unterlenningen nach Brucken unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 50-Jähriger mit seinem Opel Insignia wegen eines Hundes auf der Fahrbahn abbremsen und ausweichen musste. Mit großer Wucht krachte sie ins Heck des Opel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Passat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an beiden Autos wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste eine Fahrspur bis etwa 18 Uhr gesperrt und der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.