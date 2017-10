Anzeige

Esslingen (pol) - Zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr kam es nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der B 10 zwischen den Anschlussstellen Oberesslingen und Sirnau ereignet hat. Ein 49-Jähriger war laut der Polizei gegen 16 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken kam. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, fuhr er auf einen vorausfahrenden Opel Adam auf. Während der Unfallverursacher zum Glück unverletzt blieb, wurde die 26 Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.