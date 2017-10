Anzeige

Köngen (pol) – Erhebliche Verkehrsbehinderungen gab es am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall, der sich auf der Bundesstraße 313 auf Höhe der Ausfahrt Köngen-Nord ereignete. Eine 23-jährige Wernauerin war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der B 313 in Richtung Plochingen unterwegs. Nach Polizeiangaben erkannte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geriet und dass ein vorausfahrender VW anhalten musste. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Wagens vor ihr, dass dieser auf einen davor stehenden Toyota Aygo aufgeschoben wurde. Während die Unfallverursacherin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, blieben der 45-jährige VW-Fahrer und der 50-jährige Toyota-Fahrer unverletzt. Der Mercedes und der Toyota waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 21 000 Euro.