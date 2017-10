Anzeige

Nürtingen (pol) - Drei zum Glück nur leicht Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung Stuttgarter Straße und Oberensinger Straße ereignet hat.

Ein 42 Jahre alter Autofahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts unterwegs, wie die Polizei berichtet. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 30-Jähriger sein Auto abbremsen und anhalten musste, um einem Einsatzfahrzeug freie Bahn zu gewähren.

Trotz einer Notbremsung prallte der 42-Jährige ins Heck des vorausfahrenden Autos. Dessen Fahrer und die 44-jährige Beifahrerin sowie der Unfallverursacher klagten nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Sie konnten aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Wagen des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.