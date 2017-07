Neuhausen/Filder (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für eine Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag gegen 14.15 Uhr auf der L 1202 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27 Jahre alter Hochdorfer mit seinem Mercedes C 63 auf der L 1202 in Richtung Körschtalbrücke unterwegs. An der Kreuzung zur Auffahrt zur BAB 8 erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 31-Jährige mit ihrem VW Sharan verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Fahrerin des Sharan und ein 31-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie wollten aber auf einen Rettungswagen verzichten und suchten nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt auf. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf knapp 10000 Euro geschätzt.

