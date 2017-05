Neuhausen (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr auf der L 1202 zwischen Nellingen und Neuhausen ereignet hat. Eine 23-jährige Stuttgarterin war laut der Polizei mit ihrem Kia Rio auf der L 1202 in Richtung Neuhausen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass an der roten Ampel der Kreuzung zum Aussiedlerhof eine 29-Jährige mit ihrem 1er BMW stand. Mit großer Wucht krachte sie ins Heck des BMW. Während die Unfallverursacherin zum Glück unverletzt blieb, klagte die BMW-Fahrerin über Schmerzen. Sie wollte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf knapp 14.000 Euro beziffert.

Anzeige