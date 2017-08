Nürtingen (pol) - Am Samstagnachmittag ist es nach Angaben der Polizei in Nürtingen auf der Oberboihinger Straße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 31-Jährige aus Nürtingen fuhr mit ihrem Audi gegen 14.20 Uhr die Oberboihinger Straße in Richtung Oberboihingen entlang. Durch eine kurze Unaufmerksamkeit übersah sie laut Polizei jedoch, dass ein vor ihr fahrender Pkw eines 29-jährigen Nürtingers nach links in die Bismarckstaße abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit verringerte. Die 31-Jährige fuhr mit großer Wucht auf den Mercedes des 29-Jährigen auf, wobei der 29-Jährige und seine 43-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 31-Jährige und ihre beiden mitfahrenden zwei- und fünfjährigen Kinder blieben unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 25 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Anzeige