Köngen (pol) - Unachtsamkeit ist laut Polizei die Ursache eines Verkehrsunfalles am Montag, kurz vor Mittag, auf der L1200 zwischen Denkendorf und Köngen. Ein 77 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 11.15 Uhr aus Richtung Denkendorf kommend nach links in Richtung Riedhöfe einbiegen. Er musste verkehrsbedingt warten. Zur gleichen Zeit kam eine 44-Jährige aus Richtung Riedhöfe, um auf die L1200 Richtung Köngen abzubiegen. Dabei übersah sie den stehenden Mercedes und fuhr diesem frontal in die linke vordere Fahrzeugseite.

Der Mercedes war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.