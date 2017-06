Wernau (pol) - Eine bedenkliche Verkehrsmoral haben Beamte des Polizeireviers Kirchheim am Dienstagvormittag bei Kontrollen in Wernau festgestellt. Zwischen 10 und 11 Uhr ertappten sie an der Kontrollstelle in der Kirchheimer Straße 14 Fahrzeuginsassen, die nicht angeschnallt waren. Zudem bemerkten sie, dass ein Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Weitere drei Fahrer hantierten mit ihrem Handy.

Anzeige