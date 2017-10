Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Fehler beim Abbiegen dürfte die Hauptursache eines Verkehrsunfalls in Esslingen am Mittwoch gegen 12.50 Uhr gewesen sein. Der 36-jährige Fahrer eines Alfa Romeo wollte nach rechts von der Georgiistraße in die die Reutlinger Straße abbiegen und übersah dabei nach Angaben der Polizei offenbar eine 28-Jährige mit ihrem Ford Mondeo. Eine nicht angeschnallte 32-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers erlitt durch den Unfall eine schwere Handverletzung und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in das nächste Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro, der Alfa des 36-Jährigen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.