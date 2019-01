Anzeige

Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat eine nicht angegurtete Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Eine 51-jährige Frau befuhr nach Angaben der Polizei um 13 Uhr mit ihrem Nissan Micra die Schulstraße. An der Kreuzung mit der Moltkestraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 70-jährigen Smart-Lenkerin. Durch die Kollision prallte der Smart frontal gegen eine Gartenmauer. Weil die Fahrerin nicht angeschnallt war, zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Mauer ist derzeit noch unklar.