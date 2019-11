Ostfildern (pol) Ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem nicht gerade alltäglichen Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Ruit entstanden. Eine 33-Jährige hatte, wie die Polizei berichtet, kurz vor 13.30 Uhr ihren Fiat in einem Parkstreifen neben der Kirchheimer Straße abgestellt. Da von hinten ein Golf heranfuhr, hatte sie ihre Fahrertür nur leicht geöffnet und wartete vor der Tür mit dem Einsteigen.

Die 66 Jahre alte Golf-Fahrerin streifte zunächst mit ihrem Fahrzeug die offenstehende Fahrertür, bis sich diese zwischen dem Kotflügel und der Beifahrertür des VW verhakte. Dadurch wurde der Fiat auf den davorstehenden BMW geschoben.

Durch die Kollision prallte die 33-Jährige gegen ihren Wagen und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigte keinen Rettungsdienst. Der Fiat und der Golf mussten im Anschluss abgeschleppt werden.