Filderstadt (pol) - Während dem Aussteigen wurde einem 29-jährigen Autofahrer in Plattenhardt am späten Montagabend das Bein durch ein entgegenkommendes Fahrzeug eingeklemmt. Da auf der anderen Straßenseite ebenfalls Fahrzeuge parkten, war die Durchfahrtsbreite stark eingeschränkt. Ein von der Waldenbucher Straße kommender 30-jähriger Fahrzeugführer hielt zunächst an. Der Fahrer des stehenden Fahrzeugs wollte daraufhin aussteigen, öffnete die Tür und stieg mit einem Bein aus. Der 30-Jährige fuhr in diesem Moment weiter und sein Wagen prallte mit dem linken Vorderreifen gegen die Kante der Fahrertür und klemmte den Fuß zwischen der Unterkante und dem Schweller ein. Der 29-Jährige hatte zuvor vergeblich versucht das Bein zurückzuziehen. Ersten Erkenntnissen nach zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 8.000 Euro.

