Plochingen (pol) Ein 81-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes A-Klasse um 14.45 Uhr die Schorndorfer Straße von Aichwald kommend. Kurz nach Ortsbeginn übersah er die rote Ampel an der Kreuzung mit der Stuifenstraße und der Straße Am Stumpenhof und kollidierte mit dem neun Jahre alten Jungen.

Dieser hatte mit seinem Cityroller auf dem Gehweg gewartet und lief los, als die Ampel für ihn auf Grün umschaltete. In Begleitung eines Notarztes wurde der Neunjährige in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor. Das Kind musste stationär aufgenommen werden. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 1.000 Euro.