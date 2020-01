Esslingen (pol)Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L1202 an der Autobahn-Anschlussstelle der A 8 abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, war ein 37-Jähriger mit einem Renault Clio um 15 Uhr von der Autobahn vom Flughafen herkommend abgefahren und wollte nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Nellingen abbiegen. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn kam er zu weit nach links und prallte frontal gegen die Mercedes E-Klasse eines 48 Jahre alten Mannes, der vom Viadukt herkommend nach links auf die Autobahn auffahren wollte. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.