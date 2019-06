Neuhausen (pol)Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr in der Denkendorfer Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt noch Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Ampelschaltung machen können. Ein 34-Jähriger, der nach Angaben der Polizei mit seinem Mercedes auf der L 1204 aus Richtung Bernhausen nach links in die L 1202 einbog, kollidierte mit dem Audi 80 eines 88-Jährigen, der auf der L 1204 aus Richtung Denkendorf kommend nach links in Richtung Bernhausen abbiegen wollte. Der entstandene Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer gaben zu Protokoll, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Hinweise werden unter Tel. 0711/70913 entgegen genommen.