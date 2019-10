Neuhausen (pol)Zu Klärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend im Einmündungsbereich Denkendorfer Straße/Plieninger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 Zeugen.

Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei gegen 19.25 Uhr die Denkendorfer Straße in Richtung Neuhausen. Aufgrund einer roten Ampel hielt er eigenen Angaben nach an der Einmündung zur Plieninger Straße an und fuhr erst als diese Grünlicht zeigte in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen Fahrer eines Lancia, der auf der Plieninger Straße in Richtung Autobahn unterwegs war und eigenen Angaben nach ebenfalls bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren war. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.