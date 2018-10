Anzeige

Neuhausen/Filder (pol)Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und besonders schweren Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 18-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen in der Rupert-Mayer-Straße vorübergehend festgenommen werden konnte. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin beobachtet, wie der Heranwachsende im Rohrbachweg an einem geparkten VW Polo den Außenspiegel abgetreten hatte und die Polizei alarmiert. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der erheblich betrunkene 18-Jährige noch in Tatortnähe festgestellt werden. Bei den nachfolgenden Ermittlungen wurden im Nelkenweg insgesamt zwölf weitere Autos festgestellt, an denen die Seitenspiegel abgeschlagen worden waren. Zudem meldete sich weitere Zeugen, die den Neuhäuser kurz nach dem Aufbruch eines Wagens in der Alemannenstraße in dem fremden Auto sitzend gesehen hatten und der, als er ertappt wurde, geflüchtet war. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle nach Hause entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun nach weiteren Fahrzeugbesitzern, deren Wagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Wohngebiet beschädigt wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.