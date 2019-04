Neuhausen (pol) Eine Seniorin ist am Donnerstag beim Aussteigen aus einem Linienbus in die schließende Tür eingeklemmt worden und beim Öffnen aus dem Fahrzeug gestürzt. Die 83-Jährige wollte um 12.45 Uhr an der Haltestelle Lettenstraße aus dem Bus aussteigen. Altersbedingt benötigte die Frau hierzu etwas länger, so dass sie in der sich schließenden Tür eingeklemmt wurde.

Durch Rufen machte die Seniorin auf ihre missliche Lage aufmerksam. Der Busfahrer hielt sofort an und betätigte die Türöffnung. Als sich die Tür öffnete, verlor die Frau ihr Gleichgewicht, stürzte hinaus und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Glücklicherweise zog sie sich nur leichte Verletzungen zu und musste lediglich vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden