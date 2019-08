Neuhausen (pol) Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Neuhausen erlitten. Eine 69-Jährige war mit ihrem Auto um 12.40 Uhr auf der Zabergäustraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Schurwaldstraße geradeaus überqueren. Hierbei kam es, wie die Polizeiberichtet, zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, 60 Jahre alten Radfahrer. Der Mann wollte mit seinem Mountainbike von der Schurwaldstraße nach links in die Zabergäustraße abbiegen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.000 Euro.