Neuhausen auf den Fildern (pol) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Neuhausen ein Auto gestohlen worden. Bislang unbekannter Täter entwendete den am Straßenrand geparkten Pkw auf unbekannte Weise. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben nach Angaben der Polizei ergebnislos. Das Fahrzeug hat noch einen Wert von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Neuhausen auf den Fildern hat die Ermittlungen aufgenommen.