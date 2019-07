Neuhausen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Bernhäuser Straße ereignet hat. Eine 48-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Ford Fusion auf der Bernhäuser Straße/L 1209 in Richtung Filderstadt unterwegs. Zu spät bemerkte sie, dass eine vorausfahrende 63-Jährige mit ihrem Mazda abbremsen und anhalten musste, um einem anfahrenden Linienbus den Vorrang zu gewähren. Sie reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht ins Heck des Mazda. Während die Mazda-Fahrerin unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.