Anzeige

Neuhausen auf den Fildern (pol) Leichte Verletzungen hat gestern eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Lancia Ypsilon bei einem Verkehrsunfall gegen 14.10 Uhr erlitten.

Sie befuhr die Albstraße von der Scharnhäuser Straße kommend und wollte an einem geparkten Fiat Scudo vorbeifahren. In diesem Moment fuhr der Fahrer eines Lkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Albstraße ein und übersah hierbei die Lancia-Fahrerin. Der Lkw stieß linksseitig gegen den Lancia, der wiederum gegen den geparkten Fiat Scudo gedrückt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.