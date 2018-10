Anzeige

Neuhausen (pol)Ein Unfall mit etwa 15.000 Euro Gesamtschaden ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München, zwischen den Abschlussstellen Neuhausen auf den Fildern und Esslingen. Ein 33-jähriger LKW-Fahrer war laut der Polizei auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs, um einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug zu überholen. Als der 33-Jährige vermutlich bemerkte, dass er zu langsam war, um den Überholvorgang noch vor der Baustelle bei der Anschlussstelle Esslingen abzuschließen, entschied er sich dazu, wieder auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah er jedoch eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin, die sich auf der rechten Spur befand. Der LKW-Fahrer streifte beim Spurwechsel das Heck des Hyundai und drehte diesen dadurch nach links. Die 56-Jährige wurde mit ihrem Fahrzeug einige Meter vor dem LKW des 33-Jährigen hergeschoben, bevor sie letztendlich über alle drei Fahrstreifen schleuderte und mit an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Der linke und mittlere Fahrstreifen mussten zur Unfallaufnahme für kurze Zeit gesperrt werden.