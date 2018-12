Anzeige

Neuhausen (pol)Am Samstagvormittag hat ein 84-jähriger Autofahrer, laut Polizei, die gegebene Verkehrssituation völlig falsch eingeschätzt und einen Unfall verursacht. Der Senior war kurz vor 11.00 Uhr mit seinem Auto auf der Neuhäuser Straße von Stuttgart-Plieningen her kommend unterwegs. An der Einmündung der Nürtinger Straße ordnete er sich rechts in Richtung Neuhausen ein. Als die Ampel "grün" zeigte, fuhr er jedoch geradeaus weiter, obwohl die Lichtzeichenanlage für die Geradeausspur rot zeigte. In diesem Moment kam aus Richtung Neuhausen ein 68-jähriger Fahrer, der ebenfalls bei "grün" geradeaus weiter Richtung Scharnhausen fahren wollte. Es kam unweigerlich im Kreuzungsbereich zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 25 000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.