Neuhausen (red)Am Donnerstag hat sich in Neuhausen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Achtjähriger spielte nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Schloßstraße mit Feuerwerkskörpern. Dabei erlitt der Junge durch einen Böller schwere Verletzungen an der Hand. Der umgehend verständigte Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, der den Schwerverletzten in eine Spezialklinik nach Tübingen flog. Ob der Junge den Böller mitgebracht oder auf der Straße gefunden hatte, war zunächst nicht klar.

Bildergalerie: Böller zerfetzt Kind in Neuhausen die Hand